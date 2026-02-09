نائب محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لاستلام المشروعات المتبقية بحياة كريمة

عقد اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والاستلام النهائي لعدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والصحة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بقرى مركزي أشمون والشهداء.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، والموقف النهائى لاستلام وتشغيل عدد من محطات رفع وخطوط الطرد بقرى (سهواج ، شعشاع ، شما ،كفر صراوة ، دروه ، شطانوف ، دراجيل، شمياطس ، صراوة ).

كما تم استعراض موقف عدد 8 محطات حديد ومنجنيز بقرى (كفر الحما ، ساقية المنقدى ، مؤنسة ،كفر الشبع ،الكوادى ، شطانوف ،دراجيل ، كفر عون)، بالإضافة إلي مناقشة موقف عدد من الطرق من أهمها طريق 756 ، 850 ، 16 ، 100 ، 98 ، وكذا أعمال تسليم 10 وحدات صحية بقرى ( طليا ، البرانية ، منيل عروس ، ساقية أبو شعرة ، شنشور ، الفرعونية، كفر الحما ، سملاى ، جريس ، سمادون ) ، وكذا مشروعات قطاع الكهرباء.

وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للموقف الحالي وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها لسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.

وشدد محافظ المنوفية بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات وتلافي الملاحظات لتسريع إجراءات تسليم تلك المشروعات في أقرب وقت تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة .