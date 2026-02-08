محافظ المنوفية: ضبط وإعدام 200 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها خلال حملة تفتيشية بأشمون

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قرار رقم 2 لسنة 2026، بالمنع التام لتداول أو تخزين أو استخدام الألعاب النارية بجميع أنواعها وأشكالها داخل نطاق المدن والمراكز والقرى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الحرص والحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين لما تسببه الألعاب النارية من مخاطر على الأرواح والممتلكات وما ينتج عنها من إزعاج للمواطنين.

وكلف محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والجهات الأمنية المختصة ، لضبط أي مخالفات على أرض الواقع ومصادرة المضبوطات من الألعاب النارية وتحرير المحاضر اللازمة مع المخالفين.

وفى هذا الشأن وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تم شن حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة أشمون ، أسفرت عن ضبط 200 عبوة ألعاب نارية محظورة التداول بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.