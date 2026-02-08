قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 700 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

سيارات كروس أوفر 2026 في مصر
سيارات كروس أوفر 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات اتيكا، وشيرى تيجو 4 برو، وكاي ي اكس 3 برو، ورينو كارديان، وجاك S2 .

سيات اتيكا موديل 2026

تستمد سيارة سيات اتيكا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 1498 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات اتيكا موديل 2026

تباع سيارة سيات اتيكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 659 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 980 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

قوة سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تصل إلي 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة  51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو كارديان موديل 2026 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2026

خزان وقود سيارة جاك S2 موديل 2026 يصل إلي 42 لتر، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2026

يصل سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 709 ألف جنيه .

سيات اتيكا شيرى تيجو 4 برو كاي ي اكس 3 برو جاك S2 موديل 2026 رينو كارديان موديل 2026 سوق السيارات المصري صناعة السيارات

