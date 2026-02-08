قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج

راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب
أميرة خلف

علقت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، على مقترح لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج، قائلة: "فكرة جيدة وتحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يواجه عددًا من المعوقات التي تستلزم دراسة متأنية قبل التنفيذ ".

وأشارت "مصطفى" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن نظام المعاشات يعتمد على فترات اشتراك طويلة، متسائلة عن مدى التزام جميع المصريين بالخارج بقضاء مدد تصل إلى 20 عامًا خارج البلاد، وهو ما قد لا ينطبق على شريحة كبيرة منهم.

أغلب المصريين في الخارج في إجازات ويستفيدون من المعاشات داخل مصر

 

وأضافت رئيس تضامن النواب أن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين بالخارج يحصلون على إجازات من أعمالهم داخل مصر، ويستمرون في سداد اشتراكاتهم التأمينية بالفعل، ما قد يثير تساؤلات حول الازدواجية في نظم المعاشات.

مدى إمكانية تطبيق المقترح


وعن مدى إمكانية تطبيقها ، أكدت " مصطفى" أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة من الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق الهدف منه دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج.

جاء ذلك تعقيبا على الاقتراح برغبة، والذي تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى ئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء صندوق معاش للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.

راندا مصطفى التضامن الإجتماعي مجلس النواب معاش معاشات المصريين بالخارج حازم الجندي وزير المالية المعاشات

