«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
برلمان

مقترح برلماني برغبة لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج

فريدة محمد

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى ئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء صندوق معاش للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.

وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن المصريين في الخارج ثروة هائلة وقوة ناعمة تُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وعنصر فاعل في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وقوة اقتصادية كبيرة للدولة المصرية، حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة في مصر، وتُساهم هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية، لافتاً إلى أن هناك تحديات تواجه المصريين بالخارج، لا سيما حاجتهم إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية، حيث إن شريحة واسعة منهم تعاني من غياب مظلة تأمينية مستقرة تكفل لهم حياة كريمة عقب بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

توفير شبكة أمان اجتماعي للمصريين بالخارج

وأضاف الجندي، أن النظم الحالية للتأمينات والمعاشات لا تغطي بصورة شاملة ومرنة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، الأمر الذي يتركهم دون حماية اجتماعية كافية رغم سنوات طويلة من العمل والعطاء، لذلك هناك حاجة ضرورية وملحة لسرعة إنشاء صندوق يوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين المتواجدين في الخارج، ولتوفير شبكة أمان اجتماعي للمصريين بالخارج تُشعرهم بالدعم والمساندة من قبل الدولة المصرية في حال واجهوا أي صعوبات أو أزمات، وتعزيز التواصل بينهم وبين بلدهم، مما يساهم في تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء للوطن.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء صندوق معاشات للمصريين العاملين بالخارج، يتبع الجهة الحكومية المختصة سواء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو الجهة التي تحددها الحكومة، ويعمل وفق نظام مرن واختياري، يسمح للمصريين بالخارج بالاشتراك فيه مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية مناسبة، مع إمكانية الاستفادة من عائد استثماري آمن يضمن استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويهدف لتوفير معاش شهري مناسب للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة، وأن يعمل الصندوق بنظام اختياري مرن، يراعي طبيعة العمل بالخارج واختلاف الدخول، مع إدارة استثمارية رشيدة تضمن استدامة موارده وتعظيم عوائده.


وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إعداد دراسة اكتوارية متكاملة لتحديد آليات التمويل والاشتراك وضمان الاستدامة المالية للصندوق، وأن يسمح للصندوق باستثمار أموال التأمينات الخاصة بالمصريين في الخارج بما يدر عائدا مالياً للصندوق ويعظم موارده ويضمن الاستدامة المالية، وربط صندوق معاش المصريين بالخارج بالمنظومة الرقمية الموحدة لوزارة الخارجية والهجرة، لتسهيل الاشتراك والسداد من الخارج، وإتاحة مرونة في فئات الاشتراك بما يتناسب مع اختلاف مستويات الدخل والدول المستقبلة للعمالة المصرية، ودراسة تقديم حوافز تشجيعية للمشتركين، سواء من خلال مزايا إضافية أو تسهيلات مصرفية، بما يعزز الإقبال على الصندوق، والتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والمالية، لوضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يضمن سرعة التطبيق، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية مرنة تسمح للعاملين بالخارج بإضافة مدد عملهم بالخارج في السنوات السابقة على إنشاء الصندوق لتضاف إلى مدد الاشتراك ودفع المستحق عن هذه المدد، بما يسهم في منح شريحة كبيرة من العاملين بالخارج حقوقها التأمينية وحق الحصول على معاش وخاصة أن بينهم من تقدموا في السن، فضلاً على أن هذه الخطوة ستساهم في وجود موارد كبيرة للصندوق تتكون بمجرد تشكيله.

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

