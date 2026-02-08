نتيجة التظلمات لمسابقة تعيين 330 مهندسًا بوزارة الموارد المائية والري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن النتيجة في مسابقة شغل 330 وظيفة مهندس بتخصصات “ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسبات”، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري.

وذلك وفقًا للمحافظات المُعلن عنها، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg

كما أتاح الجهاز أيضا على موقع البوابة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات في قوائم الانتظار.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين في المسابقات التي يعلن عنها، متابعة ما يصدر عن الجهاز عبر موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".