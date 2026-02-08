إسرائيل تحذر: سنواجه الصواريخ الإيرانية بمفردنا إذا تجاوزت الخط الأحمر

أكدت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأنها ستواصل التحرك ضدها بشكل مستقل إذا تجاوزت إيران الخطوط الحمراء المحددة، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.



وأشار مصدر عسكري إلى أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأن الهجوم على مواقع إنتاج الصواريخ قد يكون منفردا إذا لم يتم تدارك الخطر، مشددًا على أن المؤسسة تراقب الوضع الإيراني باستمرار.

وأضاف المصدر أن هناك فرصة تاريخية لتوجيه ضربة قوية لإيران وإزالة التهديدات القائمة، وأن المحادثات الأمريكية لم تضمن التأكد من إزالة هذه المخاطر بالكامل.



وحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن أي نهج جزئي من قبل الإدارة الأمريكية، على غرار ما حدث مع الحوثيين في اليمن، قد يترك التهديد قائما، مما يضع إسرائيل أمام خيارات محدودة للتصرف عسكريا لاحقا.



كما أشار الجيش إلى استعداد قائد القوات الجوية القادم، العميد عمر تيشلر، لتمثيل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة في ظل غياب ملحق عسكري رسمي بسبب الخلافات مع وزير الدفاع الإسرائيلي.