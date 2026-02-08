شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من استعدادات القلعة البيضاء لمواجهة زيسكو.

الزمالك وزيسكو

وكتب مينا ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "وصول الزمالك الآن والنزول إلى أرض الملعب".

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الثلاثي محمد صبحي وآدم كايد والكيني بارون أوشينج من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، أن محمد صبحي يعاني من التهاب في وتر أكيلس، وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني إراحته من المباراة، في حين يعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما تعرض بارون أوشينج لإصابة في العضلة الخلفية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.