تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتطوير قطاع الطرق، ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدينة بورفؤاد بما يحقق السيولة والانسيابية المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر بمدينة بورفؤاد

وتشمل أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر بطول 920م بداية من شارع جواد حسني وحتى شارع الجامعة، كما تتضمن توسعة الطريق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات ورفع كفاءة الإنارة بأعمدة ديكورية حديثة، وتنفيذ أعمال لاند سكيب، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة من نوازل العقارات مرورًا بغرف التفتيش وصولًا للمطابق العمومية إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطرق تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق سيولة مرورية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين مع الحفاظ على الهوية التاريخية والجمالية للمدينة بما يليق بمكانتها السياحية والحضارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ ومراعاة احتياجات المواطنين وذوي الهمم.

وقال رئيس مدينة بورفؤاد إن شارع 15 سبتمبر يعد من المحور المرورية ذات الأهمية التاريخية، وإن أعمال التطوير تتم بما يحافظ على الطابع التاريخي للمنطقة دون المساس بالأشجار التاريخية النادرة، مؤكدا تطبيق كود الإتاحة المكانية لذوي الهمم في جميع مراحل التنفيذ، مع التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس لرفع كفاءة منطقة الڤيلات التاريخية بما يحقق واجهة حضارية متميزة.