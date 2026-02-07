تعليم بورسعيد يستعرض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني ..شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
تعليم بورسعيد يستعرض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

تعليم بورسعيد يستعرض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني
تعليم بورسعيد يستعرض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني
عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحةفظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية لاستعراض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026 غدا الأحد 8 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام ورائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام.

وفي بداية الاجتماع رحب بالحضور، موجها مديري الإدارات التعليمية بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تطبيقا فعليا بكل حزم وجدية، منذ اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، مؤكدا أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجدية والانضباط والالتزام وأن تكون المدارس بيئة جاذبة لطلاب، وحثهم على مواظبة الحضور وعدم الغياب، لافتا إلى أن تقييمات الطلاب ستكون يومية على مدار الأسبوع بجميع المراحل التعليمية.

وبالنسبة لنظام البكالوريا المصرية، استعرض جهود وموقف الادارات التعليمية فيما يخص نسبة التحويل من نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا المصرية، موجها بضرورة التواصل مع أولياء الأمور لزيادة الوعي حول هذا الملف، متمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.

