تعليم بورسعيد يستعرض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني ..شاهد

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحةفظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية لاستعراض التفاصيل النهائية لانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026 غدا الأحد 8 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام ورائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام.

وفي بداية الاجتماع رحب بالحضور، موجها مديري الإدارات التعليمية بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تطبيقا فعليا بكل حزم وجدية، منذ اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، مؤكدا أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجدية والانضباط والالتزام وأن تكون المدارس بيئة جاذبة لطلاب، وحثهم على مواظبة الحضور وعدم الغياب، لافتا إلى أن تقييمات الطلاب ستكون يومية على مدار الأسبوع بجميع المراحل التعليمية.

وبالنسبة لنظام البكالوريا المصرية، استعرض جهود وموقف الادارات التعليمية فيما يخص نسبة التحويل من نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا المصرية، موجها بضرورة التواصل مع أولياء الأمور لزيادة الوعي حول هذا الملف، متمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.