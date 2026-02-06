بمشاركة 36 ناديا .. انطلاق كأس السباحة بالزعانف في بورسعيد 10نوفمبر

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن إسلام حمص عن إنطلاق بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف يوم 10 فبراير الجاري ولمدة 6 أيام .





تاتي البطولة تحت رعاية الإتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي و محافظة بورسعيد بقيادة اللواء محب حبشي و مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة الأستاذ محمد عبد العزيز.

تحمل البطولة إسم الشهيد إبن بورسعيد يوسف محمد عبد الملك ، و تقام منافسات البطولة في حمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية ببورسعيد ، بمشاركة 1350 لاعب و لاعبة يمثلون 36 نادي و مؤسسة رياضية ممن ينتمون لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ من داخل المدينة الباسلة و خارجها .

تقام البطولة بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية وبعد التأكد من خضوع كافة اللاعبين للكشف الطبي تطبيقا للكود الطبي المعلن عنه من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تشمل منافسات البطولة سباقات الكبار و الناشئين وتنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً.