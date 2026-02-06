قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف الطبي على 2000 مواطن بالبحر الأحمر .. صور

انطلقت قافلة جامعة الأزهر الطبية، إلى محافظة البحر الأحمر، ووقعت الكشف الطبي على 2000 مواطن، وتحولت 220 حالة إلى المستشفيات الجامعية وزعت مساعدات غذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم عليها جامعة الأزهر دعمًا للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل بناء الإنسان المصري في جميع المجالات، ووسط إقبال كبير .

وأجرت قافلة جامعة الأزهر الكشف الطبي علي (2000) مواطن من أهالي مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والقري التابعة لها على مدار فترة عملها المتواصلة على مدار عدة أيام، بجانب تحويل عدد 220 حالة مرضية لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جامعة الأزهر الجامعية، منهم ثلاث حالات اعوجاج في العمود الفقري.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام علي قطاع الخدمات المجتمعية وقطاع المستشفيات، أن القافلة تمت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، واللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مركز ومدينة سفاجا، لافتا إلى أن الفريق الطبي في القافلة عمل في ثلاثة أماكن: مستشفى سفاجا العام، والوحدة الصحية بسفاجا، والوحدة الصحية بقرية النصر 85.

وأضاف صديق أن القافلة الطبية نظمتها وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة برئاسة الدكتورة سناء أحمد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب للبنات، وأشار إلى أن القافلة الطبية تعكس حرص جامعة الأزهر على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين في الأماكن النائية؛ حرصًا على رعايتهم والعناية بهم.

وقال صديق: إن القافلة ضمت كوكبة من أساتذة كليات الطب في جميع التخصصات الطبية؛ مثل: "الباطنة - وجراحة العظام - والجراحة العامة - والرمد - والمخ والأعصاب - والأطفال - والأنف والأذن والحنجرة - والأسنان -و القلب والأوعية الدموية - التخدير - المناعة والروماتيزم - جراحة المسالك".

وقال صديق: إن خطة عمل القافلة تضمنت إجراء الكشف الطبي على مواطني مدينة سفاجا والقرى المحيطة بها، وقامت بصرف الأدوية بالمجان للمواطنين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تضمنت خطة عمل القافلة إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، وتحويل الحالات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة (الحسين الجامعي - سيد جلال - الزهراء)، إضافة إلى توزيع نحو 3 أطنان من المساعدات الغذائية ونحو 1000 كرتونة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الشكر والتقدير إلى فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي برئاسة الدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي، وجميع أعضاء مركز التمييز، مشيدًا بجهود وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز في الإعداد والتجهيز لهذه القوافل الطبية.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سيرت العديد من القوافل الطبية الشاملة على مدار العام الماضي 2025م التي جابت جميع محافظات الجمهورية، وقامت بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بالمجان، وأسهمت في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية في مختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.