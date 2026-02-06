قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصادر طبية في غزة: 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض و5 آلاف لا نعرف مصيرهم

غزة
غزة
البهى عمرو

أكدت مصادر طبية في قطاع غزة، أن هناك 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض و5 آلاف لا نعرف مصيرهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عزمه تنفيذ هجوم جوي خلال وقت قصير يستهدف مبنى في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، داعيًا السكان المدنيين المتواجدين في محيط المنطقة إلى الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامتهم، وفق بيان رسمي صادر عنه.

وقال جيش الاحتلال في بيان نُشر عبر منصاته الرسمية، إن المبنى المستهدف يُستخدم – بحسب ادعائه – لأغراض عسكرية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف أو توقيت الهجوم الدقيق، مكتفيًا بالتأكيد على أن العملية ستُنفذ “قريبًا”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده مدينة غزة ومناطق عدة في القطاع، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من غاراته الجوية والقصف المدفعي، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في أماكن الإيواء الآمنة للسكان المدنيين.

ويُعد حي الزيتون من أكثر الأحياء كثافة سكانية في مدينة غزة، وقد تعرض خلال فترات سابقة من الحرب لقصف واسع تسبب في دمار كبير للمنازل والبنية التحتية، ما يثير مخاوف متزايدة من وقوع خسائر بشرية في حال تنفيذ الهجوم المعلن، خاصة في ظل صعوبة حركة النزوح وغياب مناطق آمنة.

من جانبها، تحذر منظمات حقوقية وإنسانية من خطورة تكرار أوامر الإخلاء في مناطق مكتظة، معتبرة أن الظروف الميدانية الحالية تجعل من تنفيذ هذه التحذيرات أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما مع استمرار استهداف الطرق ومرافق الخدمات الأساسية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات المحلية في غزة بشأن التحذير الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه الأهالي البحث عن أماكن بديلة للاحتماء وسط مخاوف من توسع دائرة القصف خلال الساعات المقبلة.

قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

المتهمين

نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد