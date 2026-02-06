الأنبا باسيليوس يتفقد لقاء الأسر حديثي الزواج بمركز قانا الجليل للعائلة والحياة

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، لقاء الأسر حديثي الزواج بمركز قانا الجليل للعائلة والحياة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اللقاء الأب أنجليوس منير، مدير المركز، وعدد من الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "نصائح للحياة الزوجية".

وفي سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبياضية.

شارك في الصلاة الأب بولس إسحق، والأب توماس سعد، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل الرعية، لتكون علامة محبة وسلام.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "الهروب في الكتاب المقدس"، وكيف نتعلم من يونان الإصغاء إلى كلمة الله، مؤكدًا أن الإصغاء للكلمة نعمة ورسالة، كما إننا في الإصغاء، نتتلمذ في مدرسة الرب على مثال الأنبياء، والرسل، والقديسين.