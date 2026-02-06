قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يتفقد لقاء الأسر حديثي الزواج بمركز قانا الجليل للعائلة والحياة

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
ميرنا رزق

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، لقاء الأسر حديثي الزواج بمركز قانا الجليل للعائلة والحياة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اللقاء الأب أنجليوس منير، مدير المركز، وعدد من الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "نصائح للحياة الزوجية".

وفي سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبياضية.

شارك في الصلاة الأب بولس إسحق، والأب توماس سعد، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل الرعية، لتكون علامة محبة وسلام.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "الهروب في الكتاب المقدس"، وكيف نتعلم من يونان الإصغاء إلى كلمة الله، مؤكدًا أن الإصغاء للكلمة نعمة ورسالة، كما إننا في الإصغاء، نتتلمذ في مدرسة الرب على مثال الأنبياء، والرسل، والقديسين.

الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك حديثي الزواج الكهنة الأنبا بشارة جودة القداس

