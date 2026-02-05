مؤتمر شبابي بكنائس وسط القاهرة يناقش تأثير السوشيال ميديا على الشباب

نظمت لجنة الجامعيين بكنائس وسط القاهرة المؤتمر السنوي للشباب تحت عنوان "Marionette" ببيت "King Land" للمؤتمرات بمدينة العبور، وبحضور نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام للكنائس.

حاضر في المؤتمر كل من نيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، والأب الراهب القس أرسانيوس البرموسي، والأب القس چيروم عويضة، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس القوي الأنبا موسى، بمنطقة وكالة البلح بالقاهرة، والخادم مجدي فرج، الخادم بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تسيطر على فكر الشباب وسبل التعامل معها والتخلص من تأثيرها، مثل الغيبيات والأفكار الغريبة تحت الشعارات الكاذبة، وتأثير السوشيال ميديا، والعلاقات السامة وغيرها، كما تضمن فقرات لدراسة الكتاب المقدس، ومجموعات عمل، وألعابًا مُهدّفة.