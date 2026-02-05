الخارجية الروسية تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية إلى مقر الوزارة

أفادت وزارة الخارجية الروسية باستدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية إلى مقر الوزارة، مشيرة إلى أنه تم التقدم باحتجاج شديد اللهجة ضد اتهامات الحكومة الألمانية الموجهة ضد موظف السفارة الروسية بألمانيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “الاتهامات الموجهة ضد موظف السفارة الروسية بألمانيا لا أساس لها من الصحة، وننفي هذه الاتهامات بشدة”.



كما أعلنت الخارجية الروسية أحد موظفي السفارة الألمانية في روسيا شخصا غير مرغوب فيه كرد فعل متماثل على الإجراءات الألمانية.

وفي وقت لاحق، أبلغت ألمانيا، روسيا بطرد أحد دبلوماسييها العاملين في برلين بتهمة التجسس، في خطوة وصفتها السفارة الروسية بأنها "استفزاز سخيف".

فيما نددت السفارة الروسية، في بيان لها ، بهذه الخطوة، واصفةً إياها بأنها "استفزاز سخيف ومدبّر على عجل يهدف إلى تشويه سمعة البعثة الدبلوماسية الروسية"، فضلاً عن كونها "ذريعة" بهدف "تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الألمانية".

وأبلغت السفارة الروسية وزارة الخارجية الألمانية بأن تصرفات برلين "غير الودية" لن تبقى "من دون رد".