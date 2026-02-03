قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من بكين على تصريحات الخارجية الروسية بشأن معاهدة نيوستارت

الصين
الصين
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين أخذت علما بالاقتراح البناء الذي قدمته روسيا بشأن معاهدة "نيوستارت" معربة عن آمالها أن ترد الولايات المتحدة بشكل إيجابي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والولايات المتحدة في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير معقول.

وأضافت الخارجية الصينية أن ظهور أنظمة الصواريخ الأرضية متوسطة المدى في اليابان سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير مضادة من جانب روسيا.

ومنذ قليل ؛ أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا والصين متفقتان على أن السبب الرئيسي لتفكك النظام السابق للأمن الاستراتيجي يكمن في الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في تصريحات له : روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في انعدام أي قيود في مجال الأسلحة بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا توجد أسباب للمبالغة في الدراما.

وأضاف ريابكوف: الصين تتبنى موقفا واضحا بشأن السيطرة على الأسلحة، وروسيا تحترم هذا الموقف، كما تحترم بكين موقف موسكو.

وتابع ريابكوف: قبل استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات مع روسيا.

وزاد ريابكوف: لكي تصبح مفاوضات السيطرة على الأسلحة متعددة الأطراف، يجب على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.

وأكمل ريابكوف: روسيا لن توجه إلى الولايات المتحدة مذكرات احتجاج بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على الأسلحة.

وأكمل ريابكوف: فرنسا وبريطانيا تتبعان مسارا معاديا لروسيا بوضوح، وكلتاهما تقودان حزب الحرب الذي يحدد النغمة في أوروبا

وواصل ريابكوف: الولايات المتحدة ترسل إيران إشارات بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن ما يعرض يعادل إنذارا نهائيا.

وأشار ريابكوف إلى أن كل ما يحدث حول جرينلاند مدفوع برغبة الولايات المتحدة في فرض هيمنتها، لكن أمن روسيا سيكون مضمونا بأي حال.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ مفهوم "القبة الذهبية" الخاص بها بالقرب من جرينلاند، فإن الخبراء الروس سيكونون مستعدين لذلك، ولا شك في ذلك.

وختم ريابكوف: التهديد الوهمي من روسيا والصين الذي تعلنه الولايات المتحدة كسبب لاهتمامها بجرينلاند، لا يتوافق مع الواقع.

الصين وزارة الخارجية الصينية روسيا معاهدة نيوستارت الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

سوهاج

أب يهدم منزل ابنته بـ«لودر» في سوهاج والغضب يعم مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

بلقيس فتحي

بلقيس فتحي تعلن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني

الفنانة سهام قريرة

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة.. تفاصيل

حياة الفهد

تعرف على الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد.. تفاصيل

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد