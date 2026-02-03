حراسة أمنية مشددة.. وصول المتهم بقتل أطفال الراهب لبدء أولي جلسات محاكمته

وصل المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاثة أطفال قرية الراهب الاثنين الاشقاء ونجلة عمهم، إلي محكمة جنايات شبين الكوم لبدء محاكمته في أولي جلسات المحاكمة.

جاء ذلك وسط حراسة أمنية مشددة وحضور أسرة الأطفال الصغار الشقيقان ونجلة عمهم.

وقررت نيابة المنوفية حبس قاتل أطفال المنوفية الصغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب قيامه بقتل شقيقين ونجلة عمهما وإلقائهما في منزل مهجور انتقاما من والد الأطفال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه؛ بسبب خلافات مالية بينهم وأيضا بين والد الطفلة مكة عم الطفلين وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشراءه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال.

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه.