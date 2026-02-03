برشلونة يحسم مصير ليفاندوفسكي ويخطط لمهاجم جديد في الصيف

استقر نادي برشلونة الإسباني على عدم تجديد عقد مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في خطوة تعكس ملامح التغيير المنتظر داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خطة واضحة للميركاتو

وذكر راديو كتالونيا أن إدارة برشلونة وضعت تصورا محددا للميركاتو الصيفي، يقوم على التعاقد مع مهاجم جديد بعد الاستقرار على رحيل ليفاندوفسكي، إلى جانب تدعيم الخط الدفاعي، في إطار إعادة هيكلة الفريق فنيًا وماليًا.

تراجع الدور الفني

وشهد دور ليفاندوفسكي تراجعا ملحوظًا هذا الموسم، حيث بات المدرب الألماني هانزي فليك يفضل الاعتماد على فيران توريس في مركز قلب الهجوم، ما قلص من مشاركة المهاجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا.

أرقام الموسم الحالي

وخاض ليفاندوفسكي 26 مباراة منذ بداية الموسم، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 3 أهداف، في أرقام لا تعكس حضوره المعتاد مع الفريق، مقارنة بالمواسم السابقة.

انفراجة مالية تلوح في الأفق

وأشار التقرير إلى أن برشلونة بات قريبًا من الوصول إلى قاعدة 1:1 المالية، التي ستسمح للنادي بإعادة استثمار كامل العوائد الناتجة عن بيع اللاعبين أو توفير الرواتب، دون قيود إضافية من رابطة الدوري الإسباني.

12 مليون يورو تفصل برشلونة عن الحل

وبحسب المصدر ذاته، يحتاج برشلونة إلى توفير نحو 12 مليون يورو فقط من أجل تفعيل القاعدة المالية، ما يمنحه مرونة أكبر في التحرك داخل سوق الانتقالات.

خلفية الأزمة المالية

ويعاني برشلونة منذ عدة مواسم من أزمات مالية متلاحقة، بسبب ارتفاع فاتورة الرواتب وتجاوز السقف المحدد للإنفاق من رابطة الليجا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سياسة التعاقدات وتجديد العقود داخل النادي.