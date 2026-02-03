قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
رياضة

برشلونة يحسم مصير ليفاندوفسكي ويخطط لمهاجم جديد في الصيف

إسلام مقلد

استقر نادي برشلونة الإسباني على عدم تجديد عقد مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في خطوة تعكس ملامح التغيير المنتظر داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خطة واضحة للميركاتو

وذكر راديو كتالونيا أن إدارة برشلونة وضعت تصورا محددا للميركاتو الصيفي، يقوم على التعاقد مع مهاجم جديد بعد الاستقرار على رحيل ليفاندوفسكي، إلى جانب تدعيم الخط الدفاعي، في إطار إعادة هيكلة الفريق فنيًا وماليًا.

تراجع الدور الفني

وشهد دور ليفاندوفسكي تراجعا ملحوظًا هذا الموسم، حيث بات المدرب الألماني هانزي فليك يفضل الاعتماد على فيران توريس في مركز قلب الهجوم، ما قلص من مشاركة المهاجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا.

أرقام الموسم الحالي

وخاض ليفاندوفسكي 26 مباراة منذ بداية الموسم، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 3 أهداف، في أرقام لا تعكس حضوره المعتاد مع الفريق، مقارنة بالمواسم السابقة.

انفراجة مالية تلوح في الأفق

وأشار التقرير إلى أن برشلونة بات قريبًا من الوصول إلى قاعدة 1:1 المالية، التي ستسمح للنادي بإعادة استثمار كامل العوائد الناتجة عن بيع اللاعبين أو توفير الرواتب، دون قيود إضافية من رابطة الدوري الإسباني.

12 مليون يورو تفصل برشلونة عن الحل

وبحسب المصدر ذاته، يحتاج برشلونة إلى توفير نحو 12 مليون يورو فقط من أجل تفعيل القاعدة المالية، ما يمنحه مرونة أكبر في التحرك داخل سوق الانتقالات.

خلفية الأزمة المالية

ويعاني برشلونة منذ عدة مواسم من أزمات مالية متلاحقة، بسبب ارتفاع فاتورة الرواتب وتجاوز السقف المحدد للإنفاق من رابطة الليجا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سياسة التعاقدات وتجديد العقود داخل النادي.

