العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن العراق يؤكد ضرورة صون حقوق جميع المكونات السورية، وضمان مشاركتها في مؤسسات الدولة.

وأوضحت الخارجية العراقية، أن اتفاق الحكومة السورية وقسد يوجب تغليب لغة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، دخلت قوات الأمن الداخلي السورية مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تطبيق الاتفاق الأمني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.

وبدأ في وقت سابق تحرك أرتال قوات الأمن من مدينة الشدادي باتجاه الحسكة تمهيداً لدخوله المدينة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" دخول قوى الأمن الداخلي إلى منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تنفيذا للاتفاق المبرم.