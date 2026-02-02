قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعبس: المنظومة العلاجية والطبية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي
باهر المحمدي يعلن إصابته في الترقوة.. تفاصيل
مخدرات وسلاح بـ 80 مليون جنيه .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القضاء العراقي: العدد المتوقع وصوله من سوريا يصل لأكثر من 7000 عنصرا من داعش

بدء تحقيقات مع أكثر من 1300 معتقل من تنظيم داعش
بدء تحقيقات مع أكثر من 1300 معتقل من تنظيم داعش
محمد على

أفادت مصادر القضاء العراقي أن العدد المتوقع وصوله من سوريا يصل لأكثر من 7000 عنصرًا من داعش الإرهابي.

أعلنت السلطة القضائية العراقية، يوم الاثنين، بدء تحقيقاتها مع أكثر من 1300 معتقل من تنظيم داعش الإرهابي، نُقلوا من سوريا في إطار عملية أمريكية.

جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسلطة القضائية: "بدأت إجراءات التحقيق مع 1387 عضواً من تنظيم داعش الإرهابي، نُقلوا مؤخراً من الأراضي السورية.

وبإشراف رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي، باشر عدد من القضاة المتخصصين في مكافحة الإرهاب التحقيق".

ويُعدّ هؤلاء المعتقلون جزءاً من 7000 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، كانوا محتجزين سابقاً لدى المقاتلين الأكراد السوريين، والذين أعلن الجيش الأمريكي نيته نقلهم إلى العراق بعد استعادة القوات الحكومية السورية للأراضي التي كانت تحت سيطرة الأكراد.

وتشمل هذه الفئة سوريين وعراقيين وأوروبيين، إلى جانب جنسيات أخرى، وفقاً لعدة مصادر أمنية عراقية.

 يُذكر أن تنظيم داعش اجتاح سوريا والعراق عام 2014، مرتكباً مجازر جماعية، ومجبراً النساء والفتيات على الاستعباد الجنسي.

بدعم من القوات التي تقودها الولايات المتحدة، أعلن العراق هزيمة تنظيم داعش في البلاد عام 2017، وبعد عامين، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد من دحر التنظيم في سوريا.

وقامت قسد بسجن آلاف المشتبه بانتمائهم للتطرف واحتجاز عشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات.

وفي الشهر الماضي، صرحت الولايات المتحدة بأن هدف تحالفها مع القوات الكردية في سوريا قد انتهى إلى حد كبير، مع شن دمشق هجومًا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها قسد لفترة طويلة.

وفي العراق، حيث تكتظ العديد من السجون بمشتبهين بالانتماء لداعش، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق أشخاص أدينوا بجرائم إرهابية، بمن فيهم العديد من المقاتلين الأجانب.

وأكد القضاء العراقي أن إجراءات التحقيق "ستتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

القضاء سوريا داعش مصادر القضاء السوريين الأكراد الجيش الأمريكي سوريين وعراقيين وأوروبيين الاستعباد الجنسي العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

السجن المؤبد لسائق باع مخدر الشابو لضابط مكافحة المخدرات بأسيوط

واقعة صلح البدرشين

الاعتداء بعد الصلح خيانة للعهد.. عباس شومان يعلق على قضية مقتل "حامل الكفن"

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد