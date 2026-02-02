إعلام عبري : إسرائيل حاولت اغتيال خليل الحية بقصف مطار بيروت



كشفت هيئة البث العبرية عن أن إسرائيل حاولت اغتيال القيادي بحماس، خليل الحية، في الأشهر الأولى من الحرب، عبر قصفه في مطار بيروت، إلا أن الهجوم أُلغِي في اللحظة الأخيرة لعدم توفر تأكيدات قاطعة حول مكانه الدقيق.

كان الحية ضمن دائرة الاستهداف المباشر لجيش الاحتلال خلال الأشهر الأولى من الحرب، وذلك قبل وقت طويل من استهداف قيادات حركة حماس في الدوحة في سبتمبر الماضي.

وتعرض الحية في سبتمبر الماضي لمحاولة اغتيال أخرى في الدوحة، خلال اجتماع للوفد المفاوض في حركة حماس، حيث شنت طائرات الاحتلال هجوماً جوياً على المكان الذي كانت تعتقد وجوده فيه، ليتبين لاحقاً عدم إصابته بالهجوم، فيما استشهد ابنه همام ومرافقه وعدد من العاملين بمكتبه، إضافة إلى ضابط قطري.