أخبار العالم

مدغشقر.. مصرع 3 أشخاص و تدمير 800 منزل بسبب إعصار "فيتيا"

هاجر رزق

أسفر الإعصار "فيتيا" الذي ضرب مدغشقر نهاية الأسبوع الماضي، عن مصرع ثلاثة أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "Express du Madagascar" عن المكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد قوله: "وفقا للبيانات الأولية حول آثار إعصار فيتيا، قتل ثلاثة أشخاص، وتضرر أكثر من 28 ألف شخص في سبعة عشر منطقة".

ومن بين المتضررين، نزح حوالي 8.4 ألف شخص من منازلهم، ضمن أكثر من ستة آلاف منزل غمرته المياه، وتضرر حوالي مئة، بينما دُمر أكثر من 800 منزل.

وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، في حادث سير وقع على محور ماديناني سيجيليون، في منطقة كابادوجو شمالي كوت ديفوار، وفق ما أفادت به مصادر ايفوارية رسمية.

وأفادت وزارة النقل والشؤون البحرية الإيفوارية في بيان حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيفوارية، أن الشاحنة المتسببة في الحادث كانت تنقل، بصورة غير قانونية، 69 راكبا إلى جانب شحنتها من الحبوب.

وأعرب وزير النقل والشؤون البحرية، أمادو كوني، عن خالص تعازي الحكومة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما طلب من معاونيه في المديرية الإقليمية للنقل بكابادوجو التوجه فورا إلى مكان الحادث لجمع المعلومات الأولية حول ملابسات هذه المأساة.

ودعا الوزير، في البيان ذاته، سائقي المركبات إلى إجراء جميع الفحوصات التقنية اللازمة قبل الانطلاق على الطرق ، وضرورة الالتزام الصارم بقواعد المرور.

وبحسب إحصاءات المكتب الوطني لسلامة الطرق، تسجل كوت ديفوار سنويا نحو 6 آلاف حادث سير، تسفر عن حوالي 600 حالة وفاة وأكثر من 13 ألف اصابة.

الإعصار فيتيا مدغشقر الكوارث المتضررين

