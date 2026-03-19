أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة
تكبيرات العيد 2026 .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر
تطور خطير في الحرب.. مقاتلة إف 35 الأمريكية تهبط اضطراريا بعد استهدافها فوق إيران
الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب
وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم : شبكة الكهرباء في حيفا صمدت أمام الهجوم الإيراني
ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص
انفجار في شريان الطاقة.. صاروخ إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا
قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا
أنا أكبر منك قولي يا أستاذة.. مي كساب تنفعل على أحد أفراد طاقم مقلب فيفي عبده
قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة
اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال، بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك - 19 مارس 2026.

رؤية هلال عيد الفطر

وأوضحت دار الإفتاء أنه سيتم الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس اليوم الخميس، علما بأن الحسابات الفلكية قد توقعت أول أيام عيد الفطر غدا الجمعة الموافق 20 مارس.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

ضوابط رؤية الهلال

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن ضوابط رؤية هلال عيد الفطر منوهة أن المفتى به أن هلال الشهر إنما يثبت لكل بلد برؤية أهله البصرية، خصوصًا إذا كان أهل البلد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح، أو رؤيته في أقرب البلاد إليهم، أو بتحقق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم، وذلك إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من الشهر ويمكن رؤية الهلال؛ فإن قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو باستحالة رؤيته فلا عبرة بالرؤية البصرية.

وذكرت دار الإفتاء، أن هذا باستثناء هلال ذي الحجة؛ فإن رؤيته تثبت وفقًا لما تقرره المملكة العربية السعودية وهي صالحة لكل العالم؛ إذ جميع المناسك الخاصة بالحج تقام على أرضها وليس معقولًا أن يخالفها بلد إسلامي فيما تقرره في هذا الشأن.

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

سؤال الطفلة منى

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر

تعرّض الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إلى نزيف حاد بالمخ ونقله إلى المستشفى

سؤال الطفل يوسف

هل نأخذ ثوابا على دخول الجيش من الله؟ إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد