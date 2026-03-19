أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بجود قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا.

وقالت مراسلة “ألقاهرة الإخبارية”، :" هجمات صاروخية إيرانية تستهدف محطة البتروكيماويات في حيفا شمال إسرائيل".

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخ إيراني يستهدف مصافي النفط في حيفا.



وفي سياق متصل، طالب رئيس وزراء قطر، بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، قائلا:" استهداف إيران لمنشآت الطاقة يعكس سياستها العدوانية".

وقال رئيس وزراء قطر في كلمته في مؤتمر صحفي:" توسيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة".

