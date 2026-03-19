مفاجأة مدوية.. وزير الخزانة الأمريكي يعتزم رفع العقوبات عن نفط إيران رغم الحرب

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الخميس في برنامج "صباح الخير مع ماريا" على قناة فوكس بيزنس: "في الأيام المقبلة، قد نرفع العقوبات عن النفط الإيراني الموجود في البحر، والذي يُقدّر بنحو 140 مليون برميل"، على الرغم من الحرب التي تشنها واشنطن إلى جانب تل أبيب ضد طهران منذ نهاية فبراير الماضي.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الصين وحدها من الاستفادة من هذا النفط الخام.

وأوضح بيسنت أن هذه الكمية تُعادل تقريبًا "إمدادات تكفي لمدة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، كانت إيران تُصدّرها بالكامل إلى الصين"، وأن "دولًا ذات نوايا حسنة" مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا واليابان والهند يجب أن تحصل على هذه الإمدادات.

وتابع: "باختصار، سنستخدم النفط الإيراني ضد الإيرانيين للحفاظ على انخفاض الأسعار خلال الأيام العشرة أو الأربعة عشر القادمة، في إطار هذه الحملة".

كما خففت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على شحنات نفط روسية مُحددة لمدة 30 يومًا لتعزيز إمدادات النفط العالمية في ظل استمرار الحرب مع إيران.