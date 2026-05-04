تكريم رياض الخولي.. تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية، التي تحمل اسم الفنان رياض الخولي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري على مسرح ليسيه الحرية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة الفنانة نبيلة حسن، ويترأسه الفنان محمد عصمت، في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة المسرحية الشابة، وإتاحة فرص جديدة للتجارب الإبداعية.

لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي

وأعلن محمد عصمت عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الخامسة، التي تضم نخبة من المتخصصين في المجال المسرحي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، إلى جانب الفنان إسلام عبد الشفيع، ومهندس الديكور وليد جابر.

وأكد مدير المهرجان أن اختيار لجنة التحكيم جاء بهدف ضمان تقييم العروض المشاركة باحترافية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة عدد من العروض المسرحية المتنوعة في إطار تنافسي فني.