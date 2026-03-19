رياضة

إيران تطلب نقل مبارياتها في مونديال 2026 إلى المكسيك بسبب مخاوف أمنية

حمزة شعيب

 

تجري إيران مباحثات مكثفة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لبحث إمكانية نقل مباريات منتخبها في بطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وذلك على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالأوضاع السياسية الراهنة.

وأكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن منتخب بلاده لا يرى إمكانية خوض مبارياته على الأراضي الأمريكية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مخاوف تتعلق بسلامة البعثة، في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الاتحاد الإيراني بدأ بالفعل مفاوضات مع «فيفا» لنقل المباريات إلى المكسيك كحل بديل يضمن مشاركة آمنة ومستقرة خلال البطولة.


من جانبه، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار رسمي بشأن تغيير أماكن المباريات حتى الآن، مؤكدًا استمرار التواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، مع الالتزام بإقامة البطولة وفق الجدول المعلن في ديسمبر 2025.


وفي المقابل، أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، استعداد بلادها لاستضافة مباريات المنتخب الإيراني حال موافقة «فيفا» على الطلب. وأوضحت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.


وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران في البطولة مع تصاعد التوترات العسكرية منذ أواخر فبراير، ما أثار تساؤلات حول إمكانية إقامة مباريات المنتخب داخل الولايات المتحدة، خاصة أن جدول البطولة يتضمن خوض إيران مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل.

مجموعة قوية بانتظار الحسم
ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا، في انتظار حسم مصير إقامة مبارياته خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: إصدار عقود تقنين جديدة بالجيزة والمنوفية والإسكندرية وتوجيهات بسرعة حسم طلبات الجادين

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

إنتاج ٧١ طنًا من الأسماك بمزرعتي المنزلة وبرسيق السمكية

تطبيق

وزارة الاتصالات تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الإلكترونية وتطبيق "إِذاعة القرآن الكريم"

بالصور

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد