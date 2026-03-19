إيران تطلب نقل مبارياتها في مونديال 2026 إلى المكسيك بسبب مخاوف أمنية

تجري إيران مباحثات مكثفة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لبحث إمكانية نقل مباريات منتخبها في بطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وذلك على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالأوضاع السياسية الراهنة.

وأكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن منتخب بلاده لا يرى إمكانية خوض مبارياته على الأراضي الأمريكية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مخاوف تتعلق بسلامة البعثة، في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الاتحاد الإيراني بدأ بالفعل مفاوضات مع «فيفا» لنقل المباريات إلى المكسيك كحل بديل يضمن مشاركة آمنة ومستقرة خلال البطولة.



من جانبه، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار رسمي بشأن تغيير أماكن المباريات حتى الآن، مؤكدًا استمرار التواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، مع الالتزام بإقامة البطولة وفق الجدول المعلن في ديسمبر 2025.



وفي المقابل، أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، استعداد بلادها لاستضافة مباريات المنتخب الإيراني حال موافقة «فيفا» على الطلب. وأوضحت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.



وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران في البطولة مع تصاعد التوترات العسكرية منذ أواخر فبراير، ما أثار تساؤلات حول إمكانية إقامة مباريات المنتخب داخل الولايات المتحدة، خاصة أن جدول البطولة يتضمن خوض إيران مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل.

مجموعة قوية بانتظار الحسم

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا، في انتظار حسم مصير إقامة مبارياته خلال الفترة المقبلة.