قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيران تحسم موقفها من مونديال 2026.. لا لمقاطعة البطولة ونعم لتجنب اللعب في أمريكا

منتخب إيران
إسلام مقلد

حسم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجدل الدائر حول موقف منتخب بلاده من المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن إيران لن تنسحب من البطولة رغم التوترات السياسية، لكنها ترفض خوض المباريات على الأراضي الأمريكية.

وأوضح تاج في تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna" أن المنتخب الإيراني مستمر في استعداداته بشكل طبيعي، قائلاً: "نقيم حاليًا معسكرًا تدريبيًا في تركيا، وسنخوض مباراتين وديتين، سنقاطع أمريكا لكننا لن نقاطع كأس العالم".

مجموعة نارية ومواجهة مرتقبة أمام مصر

ويخوض منتخب إيران منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، حيث من المنتظر أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام الفراعنة يوم 27 يونيو، في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد المتأهلين إلى الدور التالي.

استعدادات قوية قبل البطولة

وفي إطار التحضيرات، يستعد المنتخب الإيراني لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي منتخب نيجيريا يوم 27 مارس، قبل أن يواجه كوستاريكا بعد أربعة أيام، ضمن خطة إعداد تهدف للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

موقف سياسي معقد وتأثيره على الرياضة

ويأتي موقف إيران في ظل تصاعد التوترات السياسية على الساحة الدولية، ما ألقى بظلاله على مشاركة المنتخب في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبينما تتمسك طهران بحقها في المشاركة، فإنها تسعى في الوقت ذاته لتفادي اللعب داخل الأراضي الأمريكية، في خطوة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات تنظيمية استثنائية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد كيفية التعامل مع هذا الملف، في ظل ترقب عالمي لقرار نهائي يوازن بين الاعتبارات الرياضية والسياسية قبل انطلاق المونديال.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الإيراني كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد