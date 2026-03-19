ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور عن دورها في فيلم «برشامة»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت عن طبيعة الشخصية التي تقدمها وأجواء العمل التي وصفتها بالمميزة والمليئة بالكوميديا.



وأوضحت ريهام عبد الغفور أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية رقاصة تجد نفسها مضطرة لدخول الثانوية العامة لظروف معينة، في إطار كوميدي لايت يعتمد على المفارقات والمواقف الكوميدية، مؤكدة أن الشخصية مختلفة وجديدة عليها وتضيف إلى مسيرتها الفنية.



وأضافت أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع فريق عمل الفيلم، مشيرة إلى أن الكواليس كانت مليئة بالمرح والانسجام بين جميع المشاركين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أجواء التصوير وأداء الممثلين.



وتطرقت ريهام عبدالغفور إلى ذكرياتها مع فترة الدراسة، مؤكدة أنها كانت مليئة بالمواقف الكوميدية التي لا تُنسى



وتدور أحداث فيلم «برشامة» داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة (منازل) خلال يوم امتحان اللغة العربية، حيث تتشابك مصائر عدد من الشخصيات في أجواء يغلب عليها الفوضى والفساد، مع تسليط الضوء على ظاهرة الغش الجماعي، ومحاولات بعض أولياء الأمور مساعدة أبنائهم بطرق غير تقليدية، وذلك في معالجة ساخرة تعكس واقعًا يعيشه المجتمع.



الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف كل من أحمد الزغبي وشيرين دياب، إلى جانب خالد دياب، ومن إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير.



