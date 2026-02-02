قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد
هاجر رزق

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزل عائلة الشهيد محمود عابد في بلدة "حلحول" شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب وسائل اعلام محلية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حلحول" قبيل منتصف الليل بعدد من الآليات العسكرية ومن عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عابد وأجبرت سكان المنازل المحيطة على إخلائها، وأبلغتهم بمنعهم من العودة إلى منازلهم إلا بعد الانتهاء من تفجير البيت.

وعملت الفرق الهندسية في جيش الاحتلال خلال ساعات الليل على زرع المتفجرات داخل المنزل، قبل أن تقدم على تفجيره صباحا.

واستشهد محمود يوسف عابد (23 عاما)، ومالك إبراهيم سالم (23 عاما) وهو من بلدة "بزاريا" شمال غرب نابلس، وفي العاشر من تموز/يوليو الماضي، برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

من جهة أخرى، شن قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات طالت مناطق واسعة بالضفة الغربية. فقد اعتقلت الشابين إبراهيم صباح ومأمون صباح من بلدة "قفين"، والشاب مهدي شادي ظاهر من بلدة "باقة الشرقية"، وكلاهما قضاء مدينة "طولكرم".

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين يوسف فائق صوافطة، ورجا سليمان صوافطة من منزليهما في "طوباس" شمال الضفة الغربية.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحيم محمد الصوايفة بعد مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة "إذنا" غرب الخليل، كما أغلقت مدخلين في "خربة الدير" المؤديين إلى بلدة "تقوع" جنوب شرق بيت لحم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة "بيت لقيا" جنوب غرب رام الله، واعتدت على عدد من الشبان بالضرب، فيما اقتحمت أكثر من 10 منازل عاثت فيها خرابا ونكلت بالأهالي.

وفي جنين، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف في شارع حيفا بمدينة جنين، وذلك بعد اقتحام قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهيد محمود عابد حلحول الضفة الغربية الآليات العسكرية

