الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي المعادي للحرس الثوري .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن إيران تدرس تفاصيل مختلف العمليات الدبلوماسية لإدارة التوترات مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن طهران تأمل في تحقيق نتائج خلال الأيام المقبلة.

وفي خضم حشد عسكري من قبل البحرية الأمريكية قرب إيران، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من تصريح مسؤول الأمن الإيراني علي لاريجاني في برنامج "إكس" بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.

وقال بقائي: "تتولى دول المنطقة دور الوسيط في نقل الرسائل المتبادلة. وقد تم تبادل نقاط مختلفة، ونحن بصدد تحديد ودراسة تفاصيل كل عملية دبلوماسية نأمل أن تُثمر نتائج في الأيام المقبلة".

وأضاف:"هذا يتعلق بعملية وإطار (المحادثات)".