نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى، ضم قادة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، لبحث سيناريوهات التصعيد الإقليمي و الملف الإيراني.

ويأتي هذا التحرك عقب عودة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، من واشنطن، حيث قدم معطيات وصفت بـ الحساسة تتعلق بقدرات إسرائيل الجوية ومخاوفها المتزايدة من إعادة بناء طهران لترسانة الصواريخ الباليستية.

و من جهة أخرى، تفتح قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، معبر رفح، من الجهة الفلسطينية، بين قطاع غزة ومصر، جزئيًا، وبقيود أمنية إسرائيلية مشددة، دون وضوح الآلية المتّبعة للسفر والعودة؛ بعد نحو 20 شهرًا من إغلاقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

ووصلت بعثة من الاتحاد الأوروبي أمس إلى المعبر للمشاركة في تنسيق السفر، فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشار جنود الاحتلال حوله وإقامة ممرات تفتيش ونقاط عسكرية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأنه "لا جديد بشأن سفر المرضى عبر معبر رفح"، مشيرة إلى أن دفعة من المرضى ستغادر القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم بالآلية السابقة.



وينتظر الآلاف من المرضى والجرحى فتح معبر رفح للخروج من أجل العلاج بالخارج، في وقت سيمنع فيه الاحتلال خروج أكثر من 50 منهم يوميًا، وهو ما يعني أن الأعداد الموجودة في القطاع تحتاج 440 يومًا لسفرها.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أمس، إن 10 مرضى يفقدون حياتهم يوميًا بفعل إغلاق المعابر وتدهور المنظومة الطبية جراء الحرب الإسرائيلية.

و أفادت القناة 11 العبرية بإن "إسرائيل" ستسمح بخروج 150 فلسطينيًا من القطاع وعودة 50 فقط يوميًا.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال قال إن العودة إلى غزة ستكون مقتصرة على من غادروا القطاع خلال فترة الحرب فقط، وهو ما يعني أن المعبر لن يكون مفتوحًا بشكل كامل.

وسيخضع العائدون، وفق القناة "13" العبرية، لتفتيش في نقطة عسكرية إسرائيلية بعد مرورهم من معبر رفح.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "كل من يدخل المعبر للعودة إلى غزة سيصل لاحقًا إلى نقطة فحص إسرائيلية وسيمر عبر أجهزة فحص معادن وفحص للوجوه، وبعدها سيتم السماح له بالمرور".

وأضافت أنه "بإمكان الأمن الإسرائيلي فتح أو إغلاق الممر الواصل للجانب المصري عن بُعد حال وجود تحفظ على هوية المارين".