اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

كشف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل صادمة عن فترة احتجازه في الكويت، مؤكدًا أنه مرّ بتجربة إنسانية مؤثرة داخل مكان الحجز.

وخلال تصريحاته عبر برنامج «الكورة مع فايق»، أوضح كهربا أنه فور القبض عليه سأل الجهات المسؤولة عمّا إذا كان هناك مصريون محتجزون في نفس المكان.

وأضاف: “سألتهم هل في مصريين جوه؟ قالولي آه، قولتلهم خلاص حطوني معاهم علشان أعرف أتعامل”، في إشارة لرغبته في التواجد مع أبناء بلده داخل الحجز.

لحظة الدخول وموقف لا يُنسى

وأشار كهربا إلى أنه فور دخوله مكان الاحتجاز، فوجئ برد فعل غير متوقع من المحتجزين، حيث قالوا له: “مين كهربا؟”. وأكد أن أحد المصريين أخبره بأنه محتجز منذ 13 يومًا، وقال له جملة أثرت فيه بشدة: “ربنا بعتك لينا علشان نطلع”.

وتابع كهربا: “ساعتها قولتلهم والله ما هسيبكم”، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية كبيرة تجاههم.

تدخل السفارة المصرية



وأوضح كهربا أنه عند حضور ممثلي السفارة المصرية لإنهاء إجراءاته، استغل الموقف وطلب منهم التدخل لمساعدة المصريين المحتجزين معه، خاصة أن بعضهم صدر بحقهم قرارات إبعاد تمهيدًا لعودتهم إلى مصر.

وقال: “قولتلهم علشان خاطري، في مصريين جوه الحجز حاولوا تحلوا مشكلتهم علشان يرجعوا بلدهم”.

شعور بالفخر ونهاية مفتوحة

واختتم كهربا حديثه مؤكدًا سعادته لكونه سببًا في الإفراج عنهم، قائلًا: “انبسطت إني كنت سبب في خروجهم”.

وأضاف أنه ترك لهم رقم هاتفه، لكنه حتى الآن لم يتلقَّ أي اتصال منهم، ولا يعلم ما إذا كانوا عادوا إلى مصر أم لا.



