دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

كهربا
كهربا
رباب الهواري

كشف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل صادمة عن فترة احتجازه في الكويت، مؤكدًا أنه مرّ بتجربة إنسانية مؤثرة داخل مكان الحجز. 

وخلال تصريحاته عبر برنامج «الكورة مع فايق»، أوضح كهربا أنه فور القبض عليه سأل الجهات المسؤولة عمّا إذا كان هناك مصريون محتجزون في نفس المكان.

وأضاف: “سألتهم هل في مصريين جوه؟ قالولي آه، قولتلهم خلاص حطوني معاهم علشان أعرف أتعامل”، في إشارة لرغبته في التواجد مع أبناء بلده داخل الحجز.

لحظة الدخول وموقف لا يُنسى

وأشار كهربا إلى أنه فور دخوله مكان الاحتجاز، فوجئ برد فعل غير متوقع من المحتجزين، حيث قالوا له: “مين كهربا؟”. وأكد أن أحد المصريين أخبره بأنه محتجز منذ 13 يومًا، وقال له جملة أثرت فيه بشدة: “ربنا بعتك لينا علشان نطلع”.

وتابع كهربا: “ساعتها قولتلهم والله ما هسيبكم”، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية كبيرة تجاههم.

تدخل السفارة المصرية
 

وأوضح كهربا أنه عند حضور ممثلي السفارة المصرية لإنهاء إجراءاته، استغل الموقف وطلب منهم التدخل لمساعدة المصريين المحتجزين معه، خاصة أن بعضهم صدر بحقهم قرارات إبعاد تمهيدًا لعودتهم إلى مصر.

وقال: “قولتلهم علشان خاطري، في مصريين جوه الحجز حاولوا تحلوا مشكلتهم علشان يرجعوا بلدهم”.

شعور بالفخر ونهاية مفتوحة

واختتم كهربا حديثه مؤكدًا سعادته لكونه سببًا في الإفراج عنهم، قائلًا: “انبسطت إني كنت سبب في خروجهم”. 

وأضاف أنه ترك لهم رقم هاتفه، لكنه حتى الآن لم يتلقَّ أي اتصال منهم، ولا يعلم ما إذا كانوا عادوا إلى مصر أم لا.


 

محمود كهربا الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

رئيس المجلس القومي للمرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر ودعمه بمؤتمر الخطاب الديني

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف تطوير التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية.. صور

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

