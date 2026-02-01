سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم .. محمود كهربا يحيي ذكرى شهداء الأهلي

أحيا محمود كهربا نجم النادي الأهلي السابق، ذكرى وفاة جماهير القلعة الحمراء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشر كهربا صورة لأسماء الـ72 مشجعًا من جمهور الأهلي، واللذين لاقوا حتفهم مثل هذا اليوم في أحداث بورسعيد وكتب إمام عاشور: "لن ننساكم، سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم افتكروهم وادعولهم".

يذكر أن اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، تحل فيه ذكرى شهداء الأهلي الـ72 الذين راحوا ضحايا في حادث بورسعيد عام 2012.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المصري الممتاز بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز التى أقيمت أمس.

موعد المباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.