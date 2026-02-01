أشرف نصار: لم أتحدث عن قيمة انتقال عمرو الجزار الأهلي لوسائل الإعلام

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن العلاقة مع الأهلي يسودها الود، مشيرا إلى أن السنوات الماضية كان يتردد أن البنك إلا يتعاون مع الاهلي في الصفقات

وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي لم تستغرق وقتا، والأمور انتهت في أسبوع واحد .

وأضاف: علاقة البنك الأهلي مع الأهلي مميزة، وانا على تواصل دائم مع محمود الخطيب ومجلس الاهلي وبيننا كل الحب والتقدير

وتابع: أيمن الرمادي لم يمانع من انتقال عمرو الجزار إلى النادي الاهلي وابلغنا ان قادر على ايجاد بديل في خط الدفاع له

وواصل: صفقة انتقال عمرو الجزار الاهلي تمت مقابل مادي لن افصح عنه وما تردد عن ان الصفقة تمت مقابل ٦٠ مليون لم أدلي ذلك بأي تصريحات حول المقابل المادي