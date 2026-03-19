تكبيرات العيد 2026 .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر
تطور خطير في الحرب.. مقاتلة إف 35 الأمريكية تهبط اضطراريا بعد استهدافها فوق إيران
الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب
وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم : شبكة الكهرباء في حيفا صمدت أمام الهجوم الإيراني
ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص
انفجار في شريان الطاقة.. صاروخ إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا
قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا
أنا أكبر منك قولي يا أستاذة.. مي كساب تنفعل على أحد أفراد طاقم مقلب فيفي عبده
قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة
اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك
موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور
إيران تحسم موقفها من مونديال 2026.. لا لمقاطعة البطولة ونعم لتجنب اللعب في أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طقس اليوم الأول.. تحذير من سقوط أمطار خلال إجازة عيد الفطر؟

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026 تشهد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من من الوجه البحرى ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كذلك يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال على مناطق شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس.

حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026

حذرت الأرصاد من استمرار الرياح الشديدة المليئة بالرمال على مناطق شمال الصعيد وجنوبه والمناطق التابعة وهى سوهاج، أسيوط والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، وقدمت الأرصاد نصائح للمواطنين:


- القيادة بحذر خاصة على الطرق المكشوفة. 

- على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية ارتداء الكمامات.


الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أشارت الأرصاد إلى الظواهر المنتشرة على مدار اليوم:

- فرص للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون رعدية على السواحل الشمالية وقد تكون غزيرة وتصل لحد السيول على مناطق خليج العقبة وسيناء على فترات متقطعة.

- فرص لأمطار خفيفة على مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تكون متوسطة أحيانًا على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح وتتراوح سرعتها 30 إلى 50 كم / ساعة، على أغلب الأنحاء والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والتى تؤدى إلى تدهورالرؤية الأفقية على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


حالة الطقس غدًا الجمعة أول أيام العيد

تتوقع الأرصاد ان يكون طقس أول أيام عيد الفطر المبارك باستمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، خاصة خلال يومى الجمعة والسبت، على أغلب الأنحاء، ويصاحبها نشاط الرياح التى تتراوح سرعتها 30 إلى 50 كم/ ساعة، والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ويستمر نشاط الرياح طيلة أيام عيد الفطر المبارك.


تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الفطر

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الارصاد خلال الأيام المقبلة، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ اعتبارا من اليوم، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه أيضًا كتل هوائية تسهم في زيادة تأثيره على مختلف المناطق.

اضطراب الطقس وأمطار غزيرة

وتابعت غانم، أن هذه العوامل الجوية مجتمعة من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على عدد من المناطق، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية في بعض المحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، خاصة على مناطق من سيناء ومحافظات البحر الأحمر، إضافة إلى عدد من مناطق شمال الصعيد.


موعد انتهاء موجة التقلبات

أظهرت خرائط الطقس استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم السبت 21 مارس.

وأكدت الهيئة في بيانها أن البلاد ستشهد نشاطا ملحوظا للرياح، تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل في هذه المناطق.

صورة أرشيفية

هجوم صاروخي إيراني

طهران تفتح النار.. التلفزيون الإيراني: انفجار محطة كهرباء حيفا انتقاما لحقل بارس الجنوبي

هجوم إيراني يهز إسرائيل

هجوم إيراني يهز إسرائيل.. انقطاع الكهرباء في حيفا ووقوع إصابات

وزير الخارجية القطري

وزير الخارجية القطري: يجب أن تتوقف الحرب فورا.. وإيران دمرت الثقة بيننا

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

