أمطار وشبورة ورياح.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 في مصر

رصد برنامج صباح البلد بيان الأرصاد الجوية.. حيث أعلنت الهيئة أن الطقس يشهد أجواءً باردة في الصباح الباكر، تميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

شبورة مائية صباحًا

تتكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تؤثر على الرؤية في بعض الطرق.

فرص أمطار خفيفة

تشهد بعض المناطق فرص سقوط أمطار خفيفة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وإثارة الرمال

تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري بسرعة تصل إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية والسواحل الشمالية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب (ارتفاع الأمواج 2–3 متر)

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل (ارتفاع الأمواج 1–2 متر)

درجات الحرارة (أبرز المدن):

القاهرة: 25 / 15

الإسكندرية: 24 / 13

شرم الشيخ: 27 / 17

الأقصر: 31 / 17

أسوان: 32 / 19

نصيحة اليوم:

توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة، وارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل.