الأرصاد تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2026، تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة التغيرات الجوية لضمان اطلاع المواطنين على آخر مستجدات الطقس خلال أيام العيد، تمهيدا لاتخاذ التدابير اللازمة للسلامة والتنقل.

تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الفطر

وفي هذا الصدد، كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء وخلال الأيام المقبلة، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ اعتبارا من اليوم، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه أيضًا كتل هوائية تسهم في زيادة تأثيره على مختلف المناطق.

وأضافت أن هذه العوامل الجوية مجتمعة من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على عدد من المناطق، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية في بعض المحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، خاصة على مناطق من سيناء ومحافظات البحر الأحمر، إضافة إلى عدد من مناطق شمال الصعيد.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي من المقرر فلكيا أن يبدأ يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وأظهرت خرائط الطقس استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم السبت 21 مارس.

وأكدت الهيئة في بيانها أن البلاد ستشهد نشاطا ملحوظا للرياح، تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل في هذه المناطق.

وأشار البيان إلى توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم الأنحاء خلال يومي الجمعة والسبت، مما يستلزم متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.

كما أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيظل بارداً في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى دافئ أو مائل للدفء خلال ساعات النهار، بينما يظل الطقس بارداً في ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد.

وكشفت الدكتورة منار غانم أيضا لـ "صدى البلد"، درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

وادي النطرون: الصغرى 11 درجة – العظمى 22 درجة

كفر الشيخ: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

بلطيم: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

المنصورة: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

الزقازيق: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

شبين الكوم: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

طنطا: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 15 درجة – العظمى 20 درجة

بورسعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

الإسكندرية: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

العلمين: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

مطروح: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

السلوم: الصغرى 11 درجة – العظمى 24 درجة

سيوة: الصغرى 12 درجة – العظمى 25 درجة

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

السويس: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

العريش: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

رفح: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

نخل: الصغرى 7 درجات – العظمى 22 درجة

سانت كاترين: الصغرى 4 درجات – العظمى 15 درجة

الطور: الصغرى 14 درجة – العظمى 22 درجة

طابا: الصغرى 14 درجة – العظمى 20 درجة

شرم الشيخ: الصغرى 18 درجة – العظمى 26 درجة

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

رأس غارب: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

سفاجا: الصغرى 16 درجة – العظمى 25 درجة

مرسى علم: الصغرى 17 درجة – العظمى 25 درجة

شلاتين: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

حلايب: الصغرى 16 درجة – العظمى 26 درجة

أبو رماد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

مرسى حميرة: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

أبرق: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

جبل علبة: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

رأس حدربة: الصغرى 17 درجة – العظمى 26 درجة

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

بني سويف: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

المنيا: الصغرى 9 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة

سوهاج: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

قنا: الصغرى 14 درجة – العظمى 27 درجة

الأقصر: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

أسوان: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة

الوادي الجديد: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة

أبو سمبل: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة