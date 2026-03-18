إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات الطقس لليوم الأربعاء والأيام المقبلة وسط تأثر البلاد بمنخفض سطحي سيؤدي إلى حالة عدم استقرار في الطقس.

وقال منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الهيئة العامة تحذر من وجود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم، بسبب تأثر البلاد بوجود منخفض سطحي، وهو منخفض متعمق بشكل كبير وهناك كتل هوائية أيضًا».

وأضافت غانم أن هذه العوامل ستساعد على وجود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، واليوم يتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار، والتي بدأت بالفعل في الساعات الماضية في بعض المحافظات.

الأمطار المتوقعة

وأشارت إلى أن الأمطار المتوقعة هي أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء ومحافظات البحر الأحمر ومناطق شمال الصعيد

وتابعت قائلةً: «باقي المناطق سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية في بعض الأحيان، وذلك على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق جنوب الصعيد».

كما لفتت إلى أنه يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح سرعته تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وهذا سيودي إلى إثارة الرمال والأتربة في معظم المحافظات، كما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.