أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، ببعض المناطق في سيناء، وأن بعض مناطق البحر الأحمر معرضة للسيول.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد دياب وروان أبو العينين، أن القاهرة وجنوب الصعيد بهما فرص للأمطار، وقد تكون رعدية، لذلك نؤكد أن هناك أمطارًا على معظم المحافظات، لكن الاختلاف سيكون في كميات الأمطار فقط.

وكشفت أن سرعات الرياح ستتراوح اليوم بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، ما سيتسبب في رياح مثيرة للرمال والأتربة، وأنه في بعض المناطق ستكون هناك زيادة في سرعات الرياح القوية قد تصل إلى 60 و70 كيلومترًا في الساعة.

تقلبات جوية بدءًا من يوم السبت

وأوضحت أن البلاد ستشهد تقلبات جوية بدءًا من يوم السبت، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، وتجنب التواجد أسفل الإعلانات أو أعمدة الإنارة.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 16

بنها 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 27 16

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 14

دمياط 27 16

بورسعيد 26 15

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 14

العريش 27 15

رفح 27 16

رأس سدر 26 14

نخل 26 11

كاترين 15 05

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 23 11

السلوم 22 12

سيوة 24 10

رأس غارب 26 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

حلايب 29 20

أبو رماد 32 17

مرسى حميرة 27 18

أبرق 34 17

جبل علبة 33 17

رأس حدربة 28 19

الفيوم 27 13

بني سويف 27 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 36 18

الأقصر 37 17

أسوان 37 17

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 36 20