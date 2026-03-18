تقلبات جوية .. أمطار متوسطة تضرب مناطق متفرقة بمدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق المتفرقة، وذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، دون تسجيل أي تأثيرات سلبية على حركة المواطنين أو سير الطرق.



وتفاوتت شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في مختلف أنحاء المدينة، حيث استمرت لفترات متقطعة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية للتأكد من جاهزية الشوارع وشبكات تصريف المياه.

وأكدت الجهات المعنية أن الحالة العامة مستقرة، ولم يتم رصد أي تجمعات كبيرة للمياه أو معوقات تعيق الحركة المرورية، فيما انتشرت فرق الطوارئ ومعدات كسح المياه في الشوارع الرئيسية تحسبًا لأي طارئ.



وتأتي هذه الأمطار ضمن موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق على مستوى الجمهورية، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.



وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة الحالة الجوية ميدانيًا، مع التأكيد على جاهزية المعدات والفرق المختصة للتدخل السريع، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة داخل المدينة.