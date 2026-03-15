حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات و رياح و أمطار |فيديو

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتها "لقناة الأولي المصرية" أن حالة الطقس اليوم، الأحد 15 مارس 2026، ستشهد تقلبات جوية ملحوظة.

وأضافت غانم أنه من المتوقع أن يكون الطقس باردًا في الساعات الأولى من الصباح، لكنه سرعان ما يميل إلى الدفء خلال فترات النهار، على أن يعود البرودة ليلاً.

وقالت غانم: "نحن أمام أجواء متقلبة جدًا اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة بين البرودة في الصباح والدفء في النهار، مما يتطلب من المواطنين أخذ الحيطة أثناء التنقل."

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

أشارت غانم إلى أن الشبورة ستكون كثيفة على بعض المناطق من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، خاصة في القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وتابعت: "نوصي السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة."

أمطار متفاوتة الشدة:

وتابعت: "هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما ستكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق الأخرى مثل جنوب الوجه البحري."

وأردفت غانم أن الرياح ستكون نشطة على بعض المناطق، مثل السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وسرعتها قد تصل إلى 40 كم/س "قد تؤثر هذه الرياح على حركة الملاحة البحرية، لذا يجب أخذ الحيطة."

وذكرت غانم أيضًا أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستشهد اضطرابًا، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س على سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: الصغرى 11°، العظمى 21°

الإسكندرية: الصغرى 12°، العظمى 19°

الغردقة: الصغرى 13°، العظمى 26°

أسوان: الصغرى 16°، العظمى 28°

وستستمر التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة، لذا نوصي المواطنين بمتابعة تحديثات الطقس بانتظام، خاصة في حال السفر أو الأنشطة البحرية."

وأشارت غانم إلى أن هذه التقلبات الجوية معتادة في هذه الفترة الانتقالية من العام، لكن يجب أخذ الحذر منها في ظل احتمالية حدوث شبورة مائية أو أمطار."

و دعت غانم المواطنين إلى توخي الحذر في ظل التغيرات الجوية المتوقعة، خصوصًا في الساعات المبكرة من اليوم.