أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الأربعاء، يشهد بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية، وبالتالي هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة والرعدية فى بعض الأحيان.

وقال إن كميات الأمطار قد تؤدي إلى تشكل السيول هناك وعلى الطرق التي تؤدي من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه على المسافرين اليوم وغدا على تلك الطرق توخي الحذر التام واتباع التعليمات، موضحا أن تلك الأمطار تمتد إلى محافظات شمال الصعيد، وتحديدا محافظات القطاع الشرقي لها.

وذكر أن هناك أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبعض المناطق فى جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن اليوم هناك فرص لإثارة الرمال والأتربة بفرص متفاوتة على أغلب مناطق الجمهورية، أكثرها هي محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد، ومناطق من شرق وجنوب القاهرة، إلى جانب سرعات رياح عالية على البحر الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية.

ولفت إلى أن ذلك الطقس مستمر حتى غد من حيث سرعات الرياح، مؤكدا أن غدا سرعات الرياح أعلى من اليوم، وبعضها يكون أقل، إلى جانب استمرار تلك الحالة الجوية على مدار الجمعة والسبت، ولكن بشكل متفاوت من مكان لآخر.