الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 دول عربية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2026.. ما موقف مصر؟

أحمد أيمن

أعلنت عدة دول عربية، من بينها السعودية وقطر، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون الخميس هو المتمم لشهر رمضان. 

وجاء هذا الإعلان عقب دعوات رسمية لتحري الهلال في مختلف المناطق، حيث أكدت الجهات المختصة في السعودية، ممثلة في المحكمة العليا، عدم ثبوت الرؤية، وهو ما يعني استكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا. 

وبناءً على ذلك، تقرر أن يكون الجمعة غرة شهر شوال وبداية العيد. 

موعد عيد الفطر 2026

في السياق ذاته، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر النتيجة نفسها، مشيرة إلى أن الخميس هو آخر أيام رمضان، على أن يكون الجمعة أول أيام عيد الفطر. 

كما اتفقت عدة دول عربية أخرى مع هذا القرار، من بينها الإمارات والبحرين والكويت واليمن وفلسطين ولبنان والعراق والسودان، حيث أصدرت الجهات الدينية والرسمية فيها بيانات مماثلة تؤكد الموعد ذاته للعيد. 

ويعكس هذا التوافق حالة نادرة نسبيًا من الإجماع بين الدول العربية، رغم اختلاف بدايات شهر رمضان في بعضها، إذ عادة ما تتباين مواعيد العيد نتيجة اختلاف طرق تحري الهلال بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.

من ناحية أخرى، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن بعض الدول تعتمد الحسابات الفلكية بشكل أساسي في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، مثل تركيا، التي أعلنت بدورها أن الجمعة هو أول أيام العيد، استنادًا إلى إمكانية رؤية الهلال. 

في المقابل، قد تختلف بعض الدول الأخرى التي تشترط الرؤية المباشرة، وهو ما قد يدفعها إلى إعلان العيد يوم السبت إذا لم تثبت لديها رؤية الهلال. 

وتوضح الحسابات الفلكية أن معظم الدول الإسلامية ستحتفل بعيد الفطر يوم الجمعة، مع وجود استثناءات محدودة محتملة، ترتبط بظروف الرصد واختلاف المعايير المعتمدة في إثبات دخول الشهر الجديد. 

موعد عيد الفطر في مصر 

في المقابل، لا تزال بعض الدول، من بينها مصر، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي، رغم التوقعات الفلكية التي تشير إلى أن الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر.

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم الخميس 19 مارس 2026، في بيان رسمي يحسم موعد العيد داخل البلاد.

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الحسابات الفلكية تؤكد أن غرة شهر شوال 1447 هـ ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الحسابات أن رؤية الهلال مساء الأربعاء مستحيلة أو متعذرة في أغلب الدول، نتيجة غروب القمر قبل الشمس أو حدوث الاقتران بعد الغروب، ما يعني استكمال شهر رمضان 30 يومًا.

