مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد يهنئ وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح - مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، أصالة عن نفسه وجميع العاملين، التهنئة للأستاذ الدكتور، أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وللدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وإلى جميع أهالي الوادي الجديد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، في إطار التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة، وتعزيزًا لقيم التقدير والوفاء.

وأعرب فضيلته عن خالص التهاني وأصدق التمنيات لسيادته، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أيام خير وبركة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وعلى العالم أجمع.

وأشار إلى ما يحمله عيد الفطر المبارك من معانٍ سامية، تجسد فرحة الطاعة بعد إتمام فريضة الصيام، وترسخ قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني وتماسك الشعب المصري تمثلان ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

واختتم التهنئة بالدعاء بأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد.