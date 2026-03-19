تجهيز 671 ساحة لصلاة عيد الفطر بالجيزة.. والمحافظ يتفقد مسجد مصطفى محمود

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تجهيزات ساحة صلاة عيد الفطر المبارك بمحيط مسجد الدكتور مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بحي الدقي للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المصلين والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة لخروج الشعائر بصورة منظمة وآمنة.

وأكد المحافظ أن مديرية أوقاف الجيزة انهت استعدادتها لاستقبال المصلين بالساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك حيث تجهيز عدد ٦٧١ ساحة صلاة بمختلف قطاعات الأحياء والمراكز والمدن، بما يضمن التيسير على المواطنين وتفادي التكدسات.

وأوضح المحافظ أنه تم دعم الساحات بالأئمة والعاملين لتنظيم عمليات الدخول والخروج، وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد المبكر للأئمة بالساحات قبل موعد الصلاة، مع رفع كفاءة محيط كل ساحة ومنع الإشغالات ورفع المخلفات أولًا بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل، لضمان خروج المناسبة في أبهى صورة حضارية.