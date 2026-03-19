أوقاف الوادي الجديد تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المساجد وساحات عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف، لمتابعة جاهزية المساجد وساحات العيد على مستوى مراكز المحافظة.

​وتضم الغرفة في عضويتها كلاً من:

​الشيخ حسن عبد الحافظ محمد، مدير شئون الإدارات بالمديرية.

​الشيخ محمد رفعت عبد الجواد، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية.

​الشيخ إبراهيم محمد أحمد، رئيس قسم شئون المساجد بالمديرية.



وتهدف الغرفة إلى الإشراف المباشر على تهيئة المساجد والساحات المخصصة للصلاة، والتأكد من نظافتها وتوفير الأئمة والخطباء، مع إقامة ربط مباشر مع الإدارات الفرعية بمختلف المراكز للتعامل الفوري مع أي مستجدات ميدانية.

​وأكد الشيخ رمضان يوسف أن الغرفة ستعمل على مدار الساعة لضمان إقامة شعائر صلاة العيد في أجواء من السكينة والنظام، مشدداً على تكثيف المرور الميداني لضمان تقديم أفضل خدمة لبيوت الله وعمارها في هذه المناسبة المباركة.

​وتأتي هذه الخطوة لتعكس الجاهزية التامة لمديرية أوقاف الوادي الجديد لاستقبال عيد الفطر المبارك على الوجه الأمثل.