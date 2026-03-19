الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت قبل عيد الفطر وهدوء في سوق مواد البناء

صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك بالتزامن مع الإجازات الرسمية التي أثرت على حركة البيع والشراء داخل سوق مواد البناء.

ويأتي هذا الهدوء بعد تراجعات سجلتها أسعار الحديد خلال الأيام الماضية متأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة نتيجة التوترات في منطقة الخليج وهو ما انعكس على استقرار الأسعار حاليا داخل السوق المحلي.

كما يواصل سعر الأسمنت استقراره عند نفس المستويات دون تغييرات ملحوظة وسط توقعات بزيادات طفيفة مرتبطة بتكاليف النقل والتوزيع.

وبالنسبة لأسعار الحديد اليوم فقد بلغ متوسط أسعار الحديد في السوق من 34500 إلى 37500 جنيه للطن وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز

37200 جنيه للطن

حديد بشاي

37600 جنيه للطن

حديد المصريين

36500 جنيه للطن

حديد الجارحي

34600 جنيه للطن

حديد الجيوشي للصلب

35500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

36500 جنيه للطن

حديد المراكبي

36300 جنيه للطن

حديد العشري

35500 جنيه للطن

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فقد شهدت أيضا حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس

وجاء متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع 3820 جنيه

بينما سجل سعر الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه حسب مناطق التوزيع.

ووفقا لآخر تحديث صادر عن بوابة مجلس الوزراء فقد جاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

الأسمنت الرمادي

4073 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3650 جنيه للطن

أسمنت السويس وحلوان

يتراوح من 3450 إلى 3460 جنيه للطن

الأنواع الاقتصادية الفهد والمعلم

تبدأ من 3340 جنيه للطن.

