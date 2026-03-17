بعد الارتفاع الأخير .. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء حالة من الهدوء والاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي تم تسجيله أمس الاثنين حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية مع ترقب من جانب التجار والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36.50 ألف جنيه كما بلغ سعر حديد عز حوالي 38.25 ألف جنيه بينما استقرت أسعار عدد من الشركات الأخرى دون تغيير حيث سجل حديد المراكبي نحو 37.50 ألف جنيه وحديد بشاي قرابة 38 ألف جنيه فيما سجل حديد العشري حوالي 34.50 ألف جنيه واستقر حديد المصريين عند نحو 35 ألف جنيه تقريبا.



وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت فقد شهدت حالة من الاستقرار اليوم بعد الزيادة الأخيرة حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4.10 ألف جنيه.

بينما استقر سعر أسمنت الفهد عند حوالي 3.68 ألف جنيه

وسجل أسمنت السويس نحو 3.85 ألف جنيه.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء بعد موجة من الارتفاعات المحدودة التي شهدها السوق أمس لتسود حالة من الثبات النسبي اليوم وسط متابعة مستمرة من السوق لأي تغيرات جديدة في الأسعار.